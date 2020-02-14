'Aile babası' olarak bilinen adayın seks videosu çıktı!

Fransa'da Ekim 2018'den beri devam eden Sarı Yelekler protestoları ve emeklilik reformuna yönelik grevlerle sarsılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerel seçim planları da ağır darbe yedi.

Paris Belediye Başkanlığında üzerindeki 19 yıllık Sosyalist Parti hakimiyetini kırma peşinde düşen neo-liberal Macron'un adayı Benjamin Griveaux seks videosunun çıkması üzerine yarıştan çekildi.

Macron'un 'En Marche!' hareketinde kuruluş aşamasından beri yer aldığı için en yakın çevresinden olan, parti sözcülüğünden hükümet sözcülüğüne ve maliye bakanı yardımcılığına terfi eden Griveaux, Mart 2020'deki Paris Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanabilmek için Mart 2019'da görevlerinden ayrılmıştı.

'ÖZEL YAŞAMINA ALÇAKÇA SALDIRI'

Ancak çarşamba günü bir web sitesi, Griveaux'ya ait olduğu iddia edilen bir kadına yönelik mesajları ve cinsel görüntüleri yayımlarken, sosyal medya habere yoğun ilgi gösterdi.

Bugün bir açıklama yapan Griveaux "Bir websitesi ve sosyal medya ağları özel yaşamıma alçakça saldırı düzenledi. Ailem bunu hak etmiyor. Kimse böyle bir istismara uğramamalı" diyerek ekledi: