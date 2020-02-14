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'Aile babası' olarak bilinen adayın seks videosu çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

Fransa Merkez Bankası'nı ateşe vermiş bir Rus sanatçı, bu kez Macron'un Paris Belediye Başkanı adayını yaktı. Sarı Yelekler bağlantılı sanatçı, kampanyasına ailesini malzeme eden Griveaux'nun bir başka kadınla cinsel ilişkisini medyaya sızdırdı. Eski hükümet sözcüsü, ailesini korumak gerekçesiyle gelecek ayki seçimden çekildiğini açıkladı.

'Aile babası' olarak bilinen adayın seks videosu çıktı!

Fransa'da Ekim 2018'den beri devam eden Sarı Yelekler protestoları ve emeklilik reformuna yönelik grevlerle sarsılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerel seçim planları da ağır darbe yedi.

Paris Belediye Başkanlığında üzerindeki 19 yıllık Sosyalist Parti hakimiyetini kırma peşinde düşen neo-liberal Macron'un adayı Benjamin Griveaux seks videosunun çıkması üzerine yarıştan çekildi.

Macron'un 'En Marche!' hareketinde kuruluş aşamasından beri yer aldığı için en yakın çevresinden olan, parti sözcülüğünden hükümet sözcülüğüne ve maliye bakanı yardımcılığına terfi eden Griveaux, Mart 2020'deki Paris Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanabilmek için Mart 2019'da görevlerinden ayrılmıştı.

'ÖZEL YAŞAMINA ALÇAKÇA SALDIRI'

Ancak çarşamba günü bir web sitesi, Griveaux'ya ait olduğu iddia edilen bir kadına yönelik mesajları ve cinsel görüntüleri yayımlarken, sosyal medya habere yoğun ilgi gösterdi.

Bugün bir açıklama yapan Griveaux "Bir websitesi ve sosyal medya ağları özel yaşamıma alçakça saldırı düzenledi. Ailem bunu hak etmiyor. Kimse böyle bir istismara uğramamalı" diyerek ekledi:

"Bir yıldan uzun süredir ben ve ailem karalama kampanyasına, yalanlara, söylentilere, anonim saldırılara, özel sohbetlerin çalınıp ifşa edilmesine ve ölüm tehditlerine maruz kalıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi yeni bir aşamaya sıçradılar."

'BU KADARI ÇOK FAZLA'

Seçim kampanyasına eşi ve üç çocuğunu sürekli malzeme eden 42 yaşındaki eski hükümet sözcüsü, kamuoyuna sunduğundan farklı bir özel yaşamının olduğunun ifşa edilmesine "Bu kadarı çok fazla" tepkisini gösterdi ve ailesini korumak gerekçesiyle yarıştan çekildiğini söyledi.

MACRON'UN PARİS HAYALLERİ

2017'de milletvekili seçilmiş Griveaux'ya, Fransa Cumhurbaşkanı, her haftasonu Sarı Yelekler'in gövde gösterisi yaptığı Paris'te en azından belediye meclisi çoğunluğunu ele geçirmek için bel bağlamıştı.

Ancak Macron'un La République En Marche (İlerleyen Cumhuriyet/LREM) partisinin Paris Belediye Başkanı adayının kampanyası, skandalın patlaması öncesinde bile, anketlerde Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun ve diğer rakiplerinin gerisinde gözüküyordu.

Solcu gazete Libération'a konuşan Paris'te yaşayan ve Sarı Yelekler'le yakın ilişkide olan bir Rus sanatçı, Griveaux ile ilgili cinsel içerikli malzemeyi medyaya kendisinin verdiğini, bunu Macron'un adayının ikiyüzlülüğünü ifşa etmek için yaptığını anlattı.

Pyotr Pavlensky isimli Rus sanatçı, "Griveaux sürekli aile değerlerinden söz eden birisi. Parisli ailelerin belediye başkanı olacağını söylüyor ve kendi eşiyle çocuklarından örnekler veriyordu, ama bunun tam tersini yapıyordu" dedi.

Fransa'dan siyasi sığınma almış bulunan Pyotr Pavlensky, 2017'de Paris'teki Fransa Merkez Bankası'nı ateşe vermesiyle tanınıyor.

Griveaux'nun çekilmesinin ardından olağanüstü toplanan LREM Paris teşkilatı, birkaç saat içinde yeni aday belirleyeceğini duyurdu.

ÖZEL YAŞAMA SAYGI ÇAĞRISI

Fransız başkentini yöneten Hidalgo ise insanların özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısı yaparak "Parisliler onurlu bir tartışmayı hak ediyor" dedi.

LREM üyesi olmasına rağmen Griveaux'ya karşı adaylık açıklamış bulunan ünlü matematikçi Cedric Villani de eski rakibine ve ailesine 'bu zor zamanda tam destek' açıkladı.

Villani "Bu saldırı, demokrasimize ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" diye tweetledi.

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