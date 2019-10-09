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Aile bağlarını güçlendirmek için 20 bin aileye eğitim verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Tokat Valiliğinin öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat Projesi kapsamında açılan "Aile Okulu"nda yıl sonuna kadar 20 bin aileye eğitim verilmesi planlanıyor - Vali Ozan Balcı: - "Ben toplumun ve devletin temelinin aile olduğuna inanıyorum. Aileyi ayakta tutmamız lazım"

Tokat Valiliğinin öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat Projesi kapsamında açılan "Aile Okulu"nda yıl sonuna kadar 20 bin aileye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Vali Ozan Balcı, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'ndeki projenin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Tokat Müftülüğünce, aile bağlarını güçlendirmek ve aileleri ayakta tutmak için "Diyanet Tokat Projesi" kapsamında "Aile Okulu" açıldığını söyledi.

Bugüne kadar Aile Okulunda 9 bine yakın aileye eğitim verildiğini belirten Balcı, hedeflerinin yıl sonuna kadar 20 bin aileye ulaşmak olduğunu vurguladı.

Aile Okulunu önemsediklerini vurgulayan Balcı, "Ben toplumun ve devletin temelinin aile olduğuna inanıyorum. Aileyi ayakta tutmamız lazım ama aileyi ayakta tutmak için gayret ve çaba göstermemiz lazım. Aile insandaki omurga, binadaki çatıdır. Ailede mutlu ve huzurlu olan insanlar topluma faydalı olur. Dolayısıyla Aile Okulu'nu çok önemsiyorum." şeklinde konuştu.

Aileyi ayakta tutmak için bazı değerlere önem vermek gerektiğini ifade eden Balcı, şunları söyledi:

"Ailemizi temel almazsak devletimizi, toplumumuzu ayakta tutamayız. Türkiye'nin her alanda gelişmesine katkı vermemiz lazım. Yeryüzünü maddi ve manevi anlamda imar, ihya, inşa etmek için insanları da imar, ihya ve inşa etmek lazım. Maddi ve manevi anlamda insanları dik tutmalıyız. Bir işi yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle yapıyorsanız siz o işi başarıyla gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. Toplumu ayakta tutmak için yöneticileri ve ilmiye sınıfını canlı tutmak lazım. Duyarlı olmak gerekiyor. Dünyayı anlamlandıran, algılayan kitlelerin yetişmesi lazım. Nitelikli bilgi, nitelikli kültür üretir."

Daha sonra katılımcılara "Kur'an ve Sünnet Perspektifinde Aile" konulu konferans verildi.

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