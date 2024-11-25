Aile Bakanı Göktaş mesajını net verdi: Bugün ve her daim şiddetin karşısında biz varız!

Fiziksel, psikolojik ve siber olmak üzere şiddetin her türüne karşı topyekün mücadele yürütüyoruz. 6284 sayılı kanun bu mücadelemizde elimizdeki en güçlü hukuki dayanağımızdır. Bu kanun sayesinde önemli mesafeler kat ettik. Şiddet mağduru kadınlar için kapsamlı önlem mekanizmaları hayata geçirdik.