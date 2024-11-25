Aile Bakanı Göktaş mesajını net verdi: Bugün ve her daim şiddetin karşısında biz varız!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı gerçekleşti. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kadına şiddetle mücadeleyle ilgili net mesaj vererek, "Şiddeti normalleştirmeye, şiddetten beslenmeye çalışanların karşısında biz varız." ifadelerini kullandı.
Program kapsamında konuşa gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Fiziksel, psikolojik ve siber olmak üzere şiddetin her türüne karşı topyekün mücadele yürütüyoruz. 6284 sayılı kanun bu mücadelemizde elimizdeki en güçlü hukuki dayanağımızdır. Bu kanun sayesinde önemli mesafeler kat ettik. Şiddet mağduru kadınlar için kapsamlı önlem mekanizmaları hayata geçirdik.