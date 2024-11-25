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Aile Bakanı Göktaş mesajını net verdi: Bugün ve her daim şiddetin karşısında biz varız!

25.11.2024 13:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla önemli mesajlar verdi. 6284 sayılı yasanın öneminin altını çizen Bakan Göktaş ayrıca "Bugün ve her daim şiddetin karşısında biz varız. Şiddeti normalleştirmeye, şiddetten beslenmeye çalışanların karşısında biz varız. Filistin başta olmak üzere dünyanın her yerinde mazlum ve mağdur kadınların yanında biz varız" dedi.

Aile Bakanı Göktaş mesajını net verdi: Bugün ve her daim şiddetin karşısında biz varız!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı gerçekleşti. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kadına şiddetle mücadeleyle ilgili net mesaj vererek, "Şiddeti normalleştirmeye, şiddetten beslenmeye çalışanların karşısında biz varız." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: BUGÜN VE HER DAİM ŞİDDETİN KARŞISINDA BİZ VARIZ

Program kapsamında konuşa gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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  • Fiziksel, psikolojik ve siber olmak üzere şiddetin her türüne karşı topyekün mücadele yürütüyoruz. 6284 sayılı kanun bu mücadelemizde elimizdeki en güçlü hukuki dayanağımızdır. Bu kanun sayesinde önemli mesafeler kat ettik. Şiddet mağduru kadınlar için kapsamlı önlem mekanizmaları hayata geçirdik.

  • Ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren milli bir mesele olarak gördüğümüz bu mücadeleyi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Medyanın dilini dönüştürmek için çalışacağız. Bugün ve her daim şiddetin karşısında biz varız. Şiddeti normalleştirmeye, şiddetten beslenmeye çalışanların karşısında biz varız. Filistin başta olmak üzere dünyanın her yerinde mazlum ve mağdur kadınların yanında biz varız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
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