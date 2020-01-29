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Aile Bakanı Selçuk: "Uzmanlarımız sahada çalışmalara devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özellikle depremin çocuklarımız üzerindeki olası negatif izlenimlerini önlem ve azaltmak adına da uzmanlarımız sahada çalışmalara devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özellikle depremin çocuklarımız üzerindeki olası negatif izlenimlerini önlem ve azaltmak adına da uzmanlarımız sahada çalışmalara devam ediyor. Bugüne kadar bin 500’e yakın aileyi ziyaret etmiş durumdayız. 5 bin 500’ yakın vatandaşımızla da bire bir görüşme yaptık" dedi.
Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada,"Bizde depremi duyar duymaz milletimizle devletimizle büyük bir dayanışma içinde harekete geçtik. Türkiye Müdahale Afet Uyarı Planınca Bakanlığımıza da dört temel alanda görevler düşmekte. Bunlardan birincisi psikoloji sosyal destekler hizmetleri. İkincisi ayni yardımları depolama. Üçüncüsü sosyal yardımlar ve dördüncüsü sosyal güvenlik kurumu hizmetlerimiz. İlk andan itibaren görevlilerimiz hem Ankara’da AFAD yönetim merkezinde hem de Elazığ’ımız ve Malatya’mızda sahada yerlerini aldılar. Depremden etkilenen bölgelerimizdeki çocuk evlerimiz, huzur evlerimiz, engelli bakım merkezlerimiz gibi bakanlığımıza ait kurum ve kuruluşlarda herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını tespit ettik ve tespitlerimize devam etmekteyiz. Hem Elazığ’da hem de Malatya’da 119 ekibimizde yer alan 600’ aşkın personellimizle beraber psiko-sosyal hizmetlerimiz devam etmektedir. Sahada da 2 adet mobil sosyal hizmet merkezimizde devrede. Özellikle depremin çocuklarımız üzerindeki olası negatif izlenimlerini önlem ve azaltmak adına da uzmanlarımız sahada çalışmalara devam ediyor. Bugüne kadar bin 500’e yakın aileyi ziyaret etmiş durumdayız. 5 bin 500’ yakın vatandaşımızla da bire bir görüşme yaptık. Yine Türkiye Afet Müdahale Uyarı Planınca ayni yardımları toplamakla da görevliyiz. Gelen yardımları süratle depolarımıza yönlendirdik. AFAD ve Kızılay aracılığıyla vatandaşlarımıza ihtiyaçları dağıtılmakta. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere ilk etapta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktardık" diye konuştu.
SGK prim ödeme sürelerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Ertelenen prim borçlarını da 12 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı olacak. Depremde etkilenen Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımızın prim borçlarına bakılmaksızın, katılım payı ödemeksizin sağlık hizmetine ulaşabilecekler. Yine tüm genel sağlık sigortalarımızda ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımız muayene, ilaç, optik protez ve bütün diğer tıbbi malzemelerde katılım paylarını 30 Nisan 2020 tarihine kadar da biz almayacağız. İhtiyaç duyulan reçetelerde anlaşmalı eczanelerde diğer tıbbi malzemelerde anlaşmalı firmalarla ücretsiz temin edilebilecek. Elazığ ve Malatya için işsizlik ödeneklerimiz de öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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