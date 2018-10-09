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Aile Bakanlığı: 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verileceğini duyurdu.

Aile Bakanlığı: 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek

Ayrıntılar geliyor...

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Şehit Aileleri aile bakanlığı eğitim yardımı şehit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne büyük iş helal olsun. Babası senin yüzünden şehit olsun sen çocuğuna yardım ver . O çocuğun bütün eğitim masraflarını karşılamanız lazım .Üniversitede koyun lojmanlara salak salak 60 yaşında insanlar hala lojmanlarda birde aldıkları evlerin kiralarıyla ek gelir elde ediyorlar.Şehit gazi çocuğu yurtta kalsın yok ya.Devletin yiye yiye yiye bu hale getirdiniz .Zaten daha fazlasını yapmak zorunda olduğun birşeyi bu kadarını yapınca haber yapılacak hale gelmiş.yazık
BAKIN BEYLER BİZ DEVLETİN İMKANLARI İLE YARDIM EDİLSİN DEMEDİK.EĞER BU ERDOĞAN BEY GERÇEKTEN ŞEHİDLERİ SEVİYORSA ONLARIN FAKİR OLANLARINA 17 YILLIK KAZANCININ %50 SİNİ VERSİN DEDİK. HATTA BU KONUDA HZ OSMAN RA ÖRNEK VERDİK. DEVLETİMİZ ZATEN VERİYOR ,17 YILDIR İHALELERDEN KAZANILAN MİLYARLIK KAZANÇTAN BAHSEDİYORUZ. OZAYDİN65 BİR YORUM YAPARSA GÖRÜNMEYENİ GÖSTERİR HER ZAMAN.ERDOAĞN ŞEYHİN TORUNUNU 2 YIL ÖNCE ÜZDÜ SESLENMEDİK, 2. KEZ AYNI HATA İŞLENİRSE İŞ ZOR ARTIK. BAKINIZ EMİNE HANIMA BİRİ KIZARSA KIZIYOR DEĞİLMİ? BİZDE ETTEN KEMİKTENİZ. ŞEHİDLERE GERÇEK SAHİP ÇIKMAK MALINLA OLACAK ERDOĞAN BEY
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