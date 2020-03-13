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Aile Bakanlığı: Özel kreş, bakımevi ve özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 00:52 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel kreş, bakımevi ve özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Aile Bakanlığı: Özel kreş, bakımevi ve özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.


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