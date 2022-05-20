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Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?

20.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. 6 Mayıs Cuma günü açıklanan sınav sonuçları sonrası vatandaşlar, Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?

6 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen sınavın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu sınavda asil olarak tercih hakkı kazanan kişiler için tercih kılavuzunu yayımladı. Peki Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 06.05.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı.

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu için tıklayın:

https://personel.aile.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f

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personel alımı
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