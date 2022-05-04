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  4. Aile bayram günü büyük bir acı yaşadı! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

Aile bayram günü büyük bir acı yaşadı! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

04.05.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bayram günü bir aile büyük bir acıyla sarsıldı. Bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğulurken çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba ise gözaltına alındı.

Kahreden olay, Samsun’un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.’ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.’ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler. Ömer Asaf K.’nin ölüm haberi, bayram günü büyük acı yaşayan yakınlarını gözyaşına boğdu.

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BABA GÖZALTINA ALINDI

Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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