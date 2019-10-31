HABER

Aile bireylerinin adını literatüre geçen sümbüllerde yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, 13 yıl içinde bulduğu ve literatüre geçen iki sümbül türünden birine oğlunun, diğerine ise annesinin de adını taşıyan yeğeninin ismini verdi - Eker: - "Çocuğuma da anneme de bir vefa borcu, bir jest olduğunu düşünüyorum"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Bolu ve Adana'da keşfettiği iki yeni sümbül türüne aile bireylerinin adını verdi.

Eker, yürüttüğü bilimsel çalışma kapsamında 2006 yılında Abant dağları civarında yeni olduğunu düşündüğü bir sümbül türü buldu.

13 yıl süren çalışma sonucu bu sümbülün yeni bir tür olduğunu belirleyen Eker, bitkiye, 3 yaşındaki oğlu Pamir Yiğit'in adını yaşatmak için "Muscari Pamiryigidii Eker" (Yiğit sümbülü) adını verdi.

Proje çalışmalarına devam eden Eker, geçen yıl memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kırsaldaki bilimsel gezisinde de bir başka yeni sümbül türüne rastladı.

Eker bu bitkiye de annesinin adı olan yeğeni Fatma Ceren Eker'in ismini yaşatmak için, "Muscari Fatmacereniae Eker" (Ceren sümbülü) adını verdi.

Her iki türe ilişkin yakın türler ile farklarını ortaya koyan çalışmalar yürüten Eker, bulduğu bitkileri, iki farklı sümbül türü olduğunu ispatlayarak, literatüre kazandırdı.

- "Jest olduğunu düşünüyorum"

Eker, Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır Anadolu'nun değişik yerlerinde bitki örnekleri topladığını belirtti.

"Bitkiler üzerinde çalıştım, farklı türler olduğunu ispatladım. Bitkiyi ilk gören kardeşim olduğu için ona da jest yapmak istedim. 'Bu bitkiye isim vereceğim, gönlünden geçen nedir?' dedim. O da 'İstersen kızımın ismini verebilirsin, buna memnun olurum.' dedi. Benim de aklımda annemin ismi vardı. Annenim ismi Fatma, yeğenimin ismi Fatma Ceren. İkisini birleştirdik." ifadelerini kullanan Eker, yeni bir türle karşılaşıp, onu bilim dünyasına tanıtmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Bu tür keşiflerde yeni türü bulan kişinin istediği ismi verebileceğini anlatan Eker, şöyle konuştu:

"Bu insanın geçmişine ve geleceğine bir vefası gibi geliyor. Ben bunu hissediyorum. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bizden sonra onlar bu bayrağı devralacak, yaşamla ilgili bir mücadele içinde olacaklar. Ülkeleri için en güzel şeyleri yapmaları gerekiyor. Belki onlara da bu noktada bir ilham olacak bu çalışma. Ben mutluluk duyuyorum. Çocuğuma da anneme de bir vefa borcu, bir jest olduğunu düşünüyorum."

Eker, baba evine bu sümbül türlerinden getireceğini, annesinin de saksıda büyütüp her baharda açtığını görmekten u duyacağını kaydetti.

Anne Fatma Eker, oğlunun zorluklarla mücadele ederek hayatını kazandığını belirterek, "Çiçeği merak ediyor, görmek istiyorum. Onun bu davranışından çok duygulandım." dedi.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Genç kız, yurtta ilaç içerek intihara kalkıştıGenç kız, yurtta ilaç içerek intihara kalkıştı
Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurduEminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Sümbül

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

Mahkeme Adnan Oktar davasında tahliye taleplerini reddetti

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.