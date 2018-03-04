Aile boyu dizi!

Mehmet Günsür’ün yapımında ve başrolünde yer aldığı ‘Kanaga’nın tanıtımı, önceki akşam Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapıldı. Onedio üzerinden yayınlanacak dizide, Günsür’ün eşi Caterina Mongio ve annesi Sibel Günsür de yer alıyor. 15-20 dakikalık bölümler halinde meraklılarıyla buluşacak proje hakkında konuşan oyuncu, “Tam bir aile işi oldu. Her şeyi 4-5 kişi yaptık. İnşallah hepimize yeni bir yol açar” dedi.



Oğluyla aynı dizide rol alan Sibel Günsür, “Oyunculuk bana yabancı değil. Beni onlar seçtiler ama zevkle çalıştım” ifadesini kullandı. Gecede hazır bulunan Serenay Sarıkaya ise, “Mehmet çok özel bir insan. Bu işe ne kadar emek verdiğini, her şeyini ortaya koyduğunu biliyorum” açıklamasını yaptı. Tarzıyla beğeni toplayan oyuncu, “İyi bir stil danışmanıyla çalışıyorum. Son dönemde Bella Hadid’i takip ediyorum” diye konuştu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?