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Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle aldığı iddiasıyla çökertilen 4’ü kadın 15 kişilik suç şebekesi içinde anne, baba ve iki çocuğunun da olduğu emekli, dul ve yetimleri ağlarına düşürüp kredi çektirdikleri, senet imzalattıkları maaşlarına el koydukları ortaya çıktı.Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.’nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı.

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle aldığı iddiasıyla çökertilen 4’ü kadın 15 kişilik suç şebekesi içinde anne, baba ve iki çocuğunun da olduğu emekli, dul ve yetimleri ağlarına düşürüp kredi çektirdikleri, senet imzalattıkları maaşlarına el koydukları ortaya çıktı.
Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.’nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1’i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.’nın da aralarında bulunduğu 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Şebeke liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’ndeki şatosuna baskın düzenleyen polis evin kapısında bulunan 5 ayrı pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan şatoda sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Polis İstanbul ve Adana’da yaptığı operasyonda 15 zanlıyı da gözaltına aldı.
Alacak defterinde ağlarına düşürdükleri yaşlıların borçlarının yazıldığı ileri sürüldü.

2’si kadın 4 zanlı anne, baba ve çocukları çıktı
Operasyon kapsamında gözaltına alına 4 kişinin çekirdek aile olduğu ortaya çıktı. Çetenin ikinci lideri konumda olan Mustafa Yavuz M.’nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.’nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.’nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları öğrenildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılardan çoğunun tefecilik, kasten yaralama, dolandırıcılık, hakaret, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

8 milyon değerinde 122 senet icraya kondu
Öte yandan, olayla ilgili şu ana kadar tespit edilen 71 mağdur üzerinden yaklaşık 8 milyon haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, şebekeye ait 122 icra dosyası belirledi. Zanlıların emekli, dul ve yetim maaşı alanlara kredi çektirip bu kredilere el koydukları, daha sonra da en az 40 bin liralık birkaç kez senet imzalatıp borçlandırıp bunu da icraya verip maaşlarına el koydukları da ileri sürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar
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