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Aile boyu rezalet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 08:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezine müşteri gibi gelerek hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu anne ve 2 kızı gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasına müşteri gibi giren İran uyruklu anne Nazain S. (54) ile Almasadat S. (34) ve Sarah S. (18), tezgahtaki ürünleri incelemeye başladı. Bir süre içeride vakit geçiren ailenin birkaç ürün aldığını mağaza çalışanı güvenlik kamerasından fark etti.

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Bunun üzerine mağaza çalışanları aileyi yakalayıp durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve İranlı ailenin hırsızlık yaptığı belirleyerek gözaltına aldı.

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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.’nin polis merkezindeki işlemlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin birçok ilindeki AVM’ler den de hırsızlık yaptığı ileri sürülen İranlı aile emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya hırsızlık

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