Aile boyu tefecilik

Adana’da tefecilik yaparak 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülerek gözaltına alınan 14 zanlı arasında baba-oğul ve karı-kocanın da bulunduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yapan bir şebekenin 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şebekeye mensup 14 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti dün operasyon için düğmeye bastı.

14 adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlılardan Metin ve Meltem K.’nin karı koca olduğu, Hasan ve Selçuk K.’nin ise baba oğul olduğu öğrenildi. Ayrıca Hasan ile Metin K.’nin de kardeş olduğu belirlendi. Zanlıların tefecilik yaparken yıllık yüzde 100, aylık ise yüzde 25’lere varan faizle para verdiği, parasını ödeyemeyen şahısların ev, arsa gibi değerli taşınmazlarına el koydukları vermeyenlerin ise tehdit edildiği öne sürüldü.

Yapılan operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 573 adet 21 milyon 593 bin 629 TL tutarlı senet ve çek, 15 adet alacak notlarının bulunduğu ajanda, 18 adet araç satış sözleşmesi, 14 adet farklı şahsa ait tapu belgeleri, 1 adet farklı şahsa ait araç ruhsatı, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 10 kaçak cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

