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Aile boyu tefecilik iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Adana’da polis eski eşi, yeni eşi, çocukları ve kardeşleriyle örgüt kurup tefecilik yaparak tehdit ve şantajla 150 şahıstan 350 iş yeri, tarla ve ev tapusu aldığı ileri sürdüğü zanlı ile birlikte 10 kişiyi gözaltına aldı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında örgüt kurarak tehdit ve şantajla vatandaşlardan zorla para, ev, tarla ve iş yeri aldığı öne sürülen 10 kişinin olduğu tespit edildi.

Adana’da polis eski eşi, yeni eşi, çocukları ve kardeşleriyle örgüt kurup tefecilik yaparak tehdit ve şantajla 150 şahıstan 350 iş yeri, tarla ve ev tapusu aldığı ileri sürdüğü zanlı ile birlikte 10 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında örgüt kurarak tehdit ve şantajla vatandaşlardan zorla para, ev, tarla ve iş yeri aldığı öne sürülen 10 kişinin olduğu tespit edildi. Bu tespit kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda örgütü K.D. isimli bir kişinin kurduğu eski eşi A.D. yeni eşi G.D. ile erkek kardeşleri ve çocuklarını da örgüt üyesi yaptığı ileri sürüldü. Ayrıcı çete liderinin 150 vatandaştan tehdit ve şantajla 350 iş yeri, ev ve tarla tapusu aldığı iddia edildi. Çete liderinin aldığı bu ev, tarla ve iş yeri tapularını eski ve yeni eşlerinin üzerine yaptığı öne sürüldü. Çete liderinin bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettiği bu paralarının da bir kısmını yine eski ve yeni eşinin hesaplarına yatırdığı ileri sürüldü. Polis bu iddialar üzerine zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda çete lideri K.D. eski eşi A.D. ve yeni eşi G.D. ile birlikte, çocukları ve kardeşlerinden oluşan 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgulamalarında suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

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