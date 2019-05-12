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Aile boyu tefecilik iddiasına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Adana’da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4’ü tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt kurarak tehdit ve şantajla vatandaşlardan zorla para, ev, tarla ve iş yeri aldığı öne sürülen 10 kişinin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıları teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Aile boyu tefecilik iddiasına 4 tutuklama

Adana’da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt kurarak tehdit ve şantajla vatandaşlardan zorla para, ev, tarla ve iş yeri aldığı öne sürülen 10 kişinin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda örgütü K.D. isimli bir kişinin kurduğu eski eşi A.D., yeni eşi G.D. ile erkek kardeşleri ve çocuklarını da örgüt üyesi yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca çete liderinin 150 vatandaştan tehdit ve şantajla 350 iş yeri, ev ve tarla tapusu aldığı iddia edildi. Çete liderinin aldığı bu ev, tarla ve iş yeri tapularını eski ve yeni eşlerinin üzerine yaptığı öne sürüldü. Çete liderinin bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettiği bu paralarının da bir kısmını yine eski ve yeni eşinin hesaplarına yatırdığı ileri sürüldü. Polis bu iddialar üzerine zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda çete lideri K.D. eski eşi A.D. ve yeni eşi G.D. ile birlikte, çocukları ve kardeşlerinden oluşan 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgulamalarında suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan V.D. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest kalırken diğer 9 zanlı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme aralarında çete lideri K.D. kardeşleri Ö.D. ve A.D. ile akrabası T.Ş.’nin tutuklanmasına eski eş ve yeni eşin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ise yurt dışı yasağı konularak haftanın 3 günü imza vermek şartıyla adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Aile boyu tefecilik iddiasına 4 tutuklama

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