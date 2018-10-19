Aile boyu terörist!

Adıyaman'ın Kömür beldesinde 15 Ağustos'ta operasyona giden zırhlı aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olaylardan sonra 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in cebinden "Top gol oldu 15 Ağustos ikinci yer" adlı not çıkmıştı. Önceki gün Kömür kırsalında etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin Özdemir'in oğlu Soreş Semsur kod adlı Murat Özdemir olduğu ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Özdemir'in Roza Semsur kod adını kullanan kızı Suna Özdemir de 2011'de Hakkâri'de etkisiz hale getirilmişti. Özdemir'in PKK'lı kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ile yeğeni Mehmet Özdemir ve 4 akrabasının da farklı operasyonlarda öldürüldüğü öğrenildi. Özdemir'in kardeşi örgüt üyesi Şeyhmus Özdemir'in de yurt dışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.
FOTO KAPANA YAKALANDILAR
PKK'lı teröristler Murat Özdemir ve Yusuf Tunç öldürülmeden saatler önce foto kapana böyle yakalandılar. İki terörist foto kapana yakalanınca operasyon yapıldı.
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