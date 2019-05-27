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Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Yalova'da öldürülen 23 yaşındaki genç kadının failleri 25 sene sonra yakalandı. Evlilik dışı hamile kalan genç kadının öldürülmesi için öz babasının, hala ve enişteyi azmettirdiği, temizlik yapma bahanesiyle genç kadını evine çağıran hala ve eşinin boğarak öldürdüğü cesedi ise ormana gömdükleri ortaya çıktı.

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında ortadan kaybolan o zaman 23 yaşında olan S.Ç.'nin izine tam 25 senedir rastlanmadı. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler birkaç kez aile fertlerinden bazı kişileri gözaltına alsa da delil yetersizliği yüzünden serbest bırakmak zorunda kaldı. Senelerce çözülemeyen cinayet dosyası faili meçhuller arasındaki yerini aldı.

25 SENE SONRA ÇÖZÜLDÜ

Bir ihbar üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 yıl sonra dosyayı tozlu raflardan indirip yeniden incelemeye aldı. S.Ç.'nin kasten öldürülmesi olayında birinci derece şüpheli olarak değerlendirilen ve S.Ç. ile aralarında akrabalık bulunan şahıslar İstanbul - Arnavutköy ve Kocaeli - Karamürsel ilçelerinde bulunan adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

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BOĞARAK ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haklarındaki iddiaları kabul eden şüpheli şahısların alınan ifadeleri neticesinde S.Ç.'nin 25 sene önce evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle babası S.K. (71) tarafından kendisini öldürmesi için halası V.M. (56) ve halasının eşi M.M.'yi (71) azmettirdiği, halası V.M.'nin maktule S.Ç.'yi kendisinin temizliğini ve yemeğini yapması bahanesiyle Karamürsel'den beraberinde Arnavutköy'deki ikametine getirdiği, halasının eşi M.M.'nin ise S.Ç.'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkiisine götürdüğü ve burada boğarak öldürüp akabinde ormanlık arazi içerisine gömdükleri ortaya çıktı.

Zanlıların ifadelerinin ardından bölgede S.Ç.'ye ait cesedin bulunmasına yönelik ceset arama köpeği ile arama ve kazı çalışmaları başlatıldı. 25 yıl önce işlenen S.Ç. cinayetinin şüphelileri maktulün babası S.K., halası V.M, eniştesi M.M. ve kuzeni T.M.(51) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova vahşet cinayet

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