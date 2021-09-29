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  4. Aile boyu yankesicilik! 4'ü kadın 5 kişi yakalandı

Aile boyu yankesicilik! 4'ü kadın 5 kişi yakalandı

29.09.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde, pazarda alışveriş yapan 2 kişinin, yankesiciler tarafından parasının çalınması üzerine harekete geçen polis, aynı aileden 4'ü kadın 5 şüpheliyi İzmir'e giderken yakaladı.

Aile boyu yankesicilik! 4'ü kadın 5 kişi yakalandı

Olay, dün Zafer Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazara alışverişe gelen 2 kişinin cüzdanı, yankesiciler tarafından çalındı. Aldıkları ürünlerin parasını ödeyecekleri sırada cüzdanlarının olmadığını fark eden 2 kişi, emniyete giderek şikayette bulundu.

İLÇE ÇIKIŞINDA YAKALANDILAR

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 kişinin cüzdanlarını çalan şüphelilerin birçok suçtan kaydı bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen L.U., H.U., D.U., N.U. ve N.U. olduğu tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 4'ü kadın 5 şüphelinin İzmir'in Ödemiş ilçesine gitmek için yola çıktığını belirledi. Şüpheliler, ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından durdurularak, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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