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Aile bütçelerine destek oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan kurslar, kadınlar için gelir kapısı oldu.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan kurslar, kadınlar için gelir kapısı oldu. Kadınlar kurslarda yaptıkları el işlemelerini Akarçay'da açtıkları stantlarda sergileyerek aile bütçelerine destek oluyor. Dikiş, turistik hediyelik eşya, çanta, nevresim, minder, kolye, üzerlik (kapı süsü) yapımını Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun açtığı kurslarda öğrenen kadınlar, kurs boyunca yaptıkları ürünleri aile bütçesine destek olmak için stant açarak Akarçay'da satışa sundu. 50'ye yakın kursiyer oyuncak, hediyelik eşya başta olmak üzere çeşitli ürünleri satıyor. Özellikle oyuncakların ilgi gördüğü stantlarda bazı kadınlar ise örgü örmeye devam etti. 'HEPSİ EL İŞLEMESİ HAZIR YOK' İğne oyası modelleriyle ürünlerini satışa çıkaran Seda Işıkçı, buradan elde ettiği gelirle ailesine destek olduğunu söyledi. Işıkçı, Burada satış yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşların ilgisi oldukça güzel. Tanıtım bu noktada iyi yapılmış. Vatandaşlar stantlara gelerek ürünlerimizi inceleyerek satın alıyor. Hepsi el işlemesidir ve hazır yok. Kendimiz diktik ve kendimiz işledik. El işlemesidir hepsi dedi. 'OYUNCAKLARIMIZ ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI' Halk eğitim kurslarında oyuncak yapımı üzerine el işlemeciliği kursu alan Neslihan Çeliker, kurslarda öğrendiklerini gelire dönüştürerek aile bütçesine katkı sağladığını anlattı. Çeliker, şöyle konuştu Stantlara vatandaşlarımızın ilgisi iyi. Fiyatların pahalı olduğu söyleniyor. Fakat ipler pahalı ve el emeğiyle yapılıyor. Bu tür sergiler olursa yaptığımız el işlemeleri değerlenir. Bir oyuncağı yapmak büyük ve küçüklüğüne bağlı. Bir günde yaptığım oyuncak da oluyor. 1 haftada yaptığım oyuncak da oluyor. Doğal ve hem de çocukların sağlığı için faydalı.

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