HABER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

"Birçok ülkeyi yıkabilecek saldırılara rağmen hala gücü koruma ve bölgede önemli bir aktör olma ancak Türk milletine nasip olurdu"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, birçok ülkeyi yıkabilecek saldırılara rağmen ilerlemenin ve bölgede hala önemli bir aktör olmanın ancak Türk milletine nasip olabileceğini söyledi.

Ergezen, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülke olarak çok zor günlerden geçildiğine işaret etti.

Gezi olayları ile başlayan süreçte 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un yaşandığını belirten Ergezen, "İçimizdeki birliğimizi muhafaza ettik. Tarihten getirdiğimiz ruhla mücadele ettik. Bu saldırılar sonucunda ilerlememizin hız kesmeden devam etmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Süreçte yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı anlayış beklediklerini dile getiren Ergezen, "Özellikle Toplum Yararına Program konusunda. Ama düzelecek, ilerleyecek, istihdam artacak ve ekonomi güçlenecek. Birçok ülkeyi yıkabilecek saldırılara rağmen bu ilerleyiş, hala bu gücü koruma ve bölgede hala önemli bir aktör olma ancak Türk milletine nasip olurdu." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de Ergezen'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Manavgat’ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulunduManavgat’ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu
Çocukların mutluluğuna beton döktülerÇocukların mutluluğuna beton döktüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

6 yaşındaki Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Sarıyer’de genç kadının dehşeti yaşadığı silahlı saldırı kamerada

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kamerada

Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Köksal Toptan rahatsızlandı

Donmak üzereyken bulundu!Herkes seferber oldu

Donmak üzereyken bulundu! Herkes seferber oldu

Konya'da DHA muhabirine saldırı!

Canlı yayında muhabire saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.