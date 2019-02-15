Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen:

Bolu’da düzenlenen 3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, “Türk toplumu son yıllarda yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya. En az 3 çocuk politikası çerçevesinde biz de bir takım nüfus politikaları geliştiriyoruz” dedi.

Bolu’da, Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek olan “3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi” başladı. Kongreye, Türkiye ve yurt dışından yüzlerce doktor, hemşire ve sağlık personelinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen de katıldı.

Kongreye katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, “Kadınları güçlendirmek en önemli politikalarımızdan birisi. Hem kadınların güçlendirilmesi hem de toplum sağlığı bu konulardaki sosyal politikaları geliştirmek ve toplumu bu konuda şekillendirmek ve yönlendirmekle sorumluyuz” dedi.

“2017 yılı itibariyle nüfus artış oranı 2.17’lerde kaldı”

Son yıllarda ülke olarak yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu belirten Ergezen, “Türk toplumu nüfus açısından genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Ancak son yıllarda yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer doğum oranlarımız bu şekilde kalırsa, bütün refah toplumlarının karşılaşmış olduğu sorunla maalesef biz de önümüzdeki yıllarda yüzleşmek zorunda kalacağız. 2017 yılı itibariyle nüfus artış oranı 2.17’lerde kaldı. Dolayısıyla bu artış oranları sebebiyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi en az 3 çocuk politikası çerçevesinde biz de bir takım nüfus politikaları geliştiriyoruz. Bu politikaları geliştirirken de kadınların sağlıklı, huzurlu, rahat ve iş hayatından kopmadan hayatlarını devam ettirmeleri politikalarının altyapılarını kanunsal ve kurumsal bazda da ilerletiyoruz. Çocuklar bizim toplumumuzun geleceği. Onlar yarınlarımız. Dolayısıyla yatırımlarımızı doğru yapmamız gerekiyor. Bu tip politikalara da önem vermemiz gerekiyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu anneler ve toplum için buradayız” dedi.