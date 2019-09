Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi” kapanış toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, “2018’de yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için 7 milyar liraya yakın ödeme gerçekleştirdik” dedi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen kapanış toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 26. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, milli sporcular ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Kapanış toplantısında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, erişilebilirlikle ilgili her türlü birikim, kurum ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğine değinerek, “Konuyu her şeyden önce engellilerin temel hakları açısından önemsemek zorundayız. Engelliler için gerçek anlamda fırsat eşitliğinin sağlanması, bu fırsatlara erişimin önündeki engelleri kaldırmamızla mümkün olacak. Ulaşımda erişilebilirlik ise çalışma hayatından sağlığa, eğitimden gündelik hayattaki diğer ihtiyaçlara kadar birçok alanı ilgilendiriyor. Diğer taraftan, ulaşımda erişilebilirliğin iyileştirilmesi, engelli turizminin gelişmesine de önemli katkı yapacak” ifadelerini kullandı.

“2018’de yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için 7 milyar liraya yakın ödeme gerçekleştirdik”

Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan Engelliler Yasası’nın engelliler hukuku konusunda bir ilk niteliği taşıdığını söyleyen Bakan Selçuk, “2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden biriyiz. 2010 Anayasa Referandumu ile beraber engelliler için ’pozitif ayrımcılık’ ilkesini getirdik ve engellilerin hayatında büyük kolaylıklar ve iyileşmeler sağladık. Bakanlığımızın alanlarına gelince de; engellilerimiz için 2007’de başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında da bu süreç 2007’den beri devam ediyor. 2018’de yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için 7 milyar liraya yakın ödeme gerçekleştirdik. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. 351 bakım merkezinde 26 bini aşkın engellimize hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Engellilere yönelik iş istihdamını artırdıklarından bahseden Bakan Selçuk, “Engellilerimizin kamu personeli olarak istihdamı için dünya da ilk kez ülkemizde 2012 yılında merkezi sınav sistemiyle E-KPSS’yi başlattık. Biz bakanlık olarak, engellilerimizin toplumsal hayatın içerisinde yer almalarını sağlamak temel hedeflerimizden birisi” dedi.

“2012’de Engelliler Hakkında Kanun’daki kanunda yapılan önemli bir değişiklikle ilk defa erişilebilirlik konusunda denetleme çalışmaları yapılmaya başlandı”

Kaldırım, yaya geçidi, park, binalar ve toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir niteliğe kavuşturulması için pek çok adım atıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “Erişilebilirlikle ilgili uygulamaların önünü açabilmek için öncelikle sağlam bir yasal zemine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Engelliler Hakkında kiKanun, bu anlamda bir milat olmuştur. Söz konusu kanun kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara, umuma açık hizmet veren her türlü bina ve açık alanı erişilebilir hale getirme sorumluluğu yüklendi. Ayrıca, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile şehirlerarası servis ve turizm taşımacılığında da erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bunun devamında ise erişilebilirlik uygulamalarının denetlenmesine yönelik ihtiyaç hasıl oldu. 2012’de Engelliler Hakkında Kanun’daki kanunda yapılan önemli bir değişiklikle ilk defa erişilebilirlik konusunda denetleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Valiliklerimiz bünyesinde, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturduk. İzleme ve denetlemeyi vatandaşlarımızın başvurularını da kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Böylece denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen bina, açık alan ve tüm toplu taşıma araçlarına da ’Erişilebilirlik Belgesi’ veriyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde temel erişilebilirlik standartlarını oluşturma sürecini tamamladıklarını aktaran Bakan Selçuk, bu standartlar baz alınarak denetleme ve rehberlik çalışmaları yürütmeye başladıklarını belirtti.

“Erişilebilirlik standartlarını kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla çizim, animasyon gibi görsellerle de desteklenen bir rehber hazırlığı yapıyoruz”

Erişilebilirlik standartlarını bir rehberde topladıklarının müjdesini veren Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Erişilebilirlik standartlarını kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla çizim, animasyon gibi görsellerle de desteklenen bir rehber hazırlığı yapıyoruz. Bu yıl sonunda yayımlayacağımız rehber, özellikle planlama ve tasarım aşamasında mimar ve mühendislere yol gösterecek. Hatta üniversitelerde kaynak kitap olarak da kullanılabilecek. Bakanlığımızca yürütülen önemli standart belirleme çalışmalarından bir diğeri de ’Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik Rehberi’ ve bu rehberde diğer ülkelere de örnek teşkil edecek şekilde çocuklar için gerekli erişilebilirlik ölçü ve standartlarına yer veriyoruz. Bunun yanı sıra, Bakanlığımızın talepleri doğrultusunda 2017 ve 2019 yılında İmar Mevzuatına giren düzenlemelerle henüz inşaat aşamasında erişilebilirliğin sağlanması konusunda da uygulamayı güçlendirici yeni adımlar attık ve bu anlamda da toplumsal farkındalığın oluşturulması bu konunun daha hızlı ilerlemesi için olmazsa olmazı.”

“Millet Bahçelerinde ve milli parklarda erişilebilirliğin sağlanması amacıyla paydaşlarla iş birliği çalışmaları yapıyoruz”

Erişilebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesinin bugün tam anlamıyla bir devlet politikası haline geldiğini bildiren Bakan Selçuk, "Bu konuda çok daha yeni adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 180 Günlük Eylem Planı’nda yer alan ve bu yıl sonuna erişime açmayı planladığımız Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM), bu anlamda sürece yeni bir ivme kazandıracak. Bakanlığımız web sayfası üzerinden isteyen herkes bu modül de yer alan soruları cevaplayarak bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenleri rapor olarak temin edebilecek. Bunun dışında, Millet Bahçelerinde ve milli parklarda erişilebilirliğin sağlanması amacıyla paydaşlarla iş birliği çalışmaları yapıyoruz."

Konuşmaların ardından, milli sporcularla ve katılımcılarla çektirilen aile fotoğrafı sonrasında program sona erdi.