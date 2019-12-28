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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."
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28.12.2019 12:07 |
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."