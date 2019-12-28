HABER
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:07 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."


Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Doğu Anadolu'da kışDoğu Anadolu'da kış
Barış Ayhan’dan ‘bakanlıktan gelen para’ açıklamasıBarış Ayhan’dan ‘bakanlıktan gelen para’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

İnsanlık dışı olay! Anne ve babası darp edip sokağa attı

Onu bu hale anne ve babası getirdi!

Çorum'da otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.