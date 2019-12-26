Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Sel\u00e7uk, asgari \u00fccretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2 bin 324 lira 70 kuru\u015f olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNER'Pes' dedirten de\u011fi\u015fim! Sadece a\u011f\u0131rl\u0131k kald\u0131rarak...Evlilik vaadiyle 13 ki\u015fiyi doland\u0131ran 25 zanl\u0131ya g\u00f6zalt\u0131Jandarma ekipleri yo\u011fun kar ve tipide rahats\u0131zlanan vatanda\u015f\u0131 2 kilometre sedye ile ta\u015f\u0131d\u0131
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