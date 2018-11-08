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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız"


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ikiz üçüz çocuk yardımı Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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