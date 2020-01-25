-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
25.01.2020 20:41 |
Son Güncelleme
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."
Okuyucu Yorumları 0 yorum