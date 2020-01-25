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  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 20:41 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."


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