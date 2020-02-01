Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz".

Aile \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Sel\u00e7uk: "\u0130SMEK \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na y\u00f6nelik muamele kabul edilemez. Bahsi ge\u00e7en i\u015fyerinde b\u00fct\u00fcn y\u00f6nleriyle incelemek \u00fczere bir i\u015f m\u00fcfetti\u015fimizi g\u00f6revlendiriyoruz".G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmlerPARTNERAilesi uyard\u0131: Biraz yava\u015fla!Be\u015ftepe'teki kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme ba\u015flad\u0131!
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