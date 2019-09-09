Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında çağrıda bulundu. Bakan Selçuk, “Buradan, tüm STK’larımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, basın mensuplarımızı bu sesi duyurmaya davet ediyorum. Hep beraber gelin annelerin sesine ses olalım, gelin teröre karşı tek yürek olalım ve bu terör artık bitsin, anneler kazansın diyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret ettikten sonra Diyarbakır Valiliği’nde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Annelerin, ailelerin yanındayız"

Annelerin çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarma mücadelesi verdiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Biz bu mücadelede annelerin, ailelerin yanındayız. Anneler burada, ’Sizlere verecek çocuğumuz yok’ diyerek destansı bir direnişi sürdürmekteler. Bu sesin her yerde duyulması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi inanıyoruz ki, annelerimizin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek. Hükümet olarak annelerimizin, ailelerimizin yanındayız. Ben bugünkü ziyaretimde açık ve net görüyorum ki, anneler kazanacak. Bu cesur yürekli kadınları hiçbir gücün susturamayacağını, onları ziyaret edeceklerin çok daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Buradan, tüm STK’larımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, basın mensuplarımızı bu sesi duyurmaya davet ediyorum. Tarih bugünleri annelerin destansı mücadelesini destek verenleri de, bu sese susanları da yazacak. Hep beraber gelin annelerin sesine ses olalım, gelin teröre karşı tek yürek olalım ve bu terör artık bitsin, anneler kazansın diyoruz, hep beraber” diye konuştu.

Bakan Selçuk ve Vali Güzeloğlu ile protokol ekibi, daha sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.