Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Tokat'ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tokat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tarihi Taşhan'ı ziyaret eden Selçuk, burada yöresel ürünlerin satıldığı iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Metin Polat'ın makamında partililerle bir araya gelen Bakan Selçuk, daha sonra Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür Merkezi'ni gezen Bakan Selçuk, kursiyerler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yaptı.

Bakan Selçuk, Siirt'in Baykan ilçesinde 25 Temmuz 2017'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın, Behzat Bulvarı'nda yaşayan ailesine de ziyarette bulundu.

