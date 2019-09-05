HABER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

"Üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu ilaçlardan 22'si yerli, 23'ü de ithal ruhsatlı. Kronik hepatit C tedavisinde en son geliştirilmiş yeni bir ilacı daha geri ödemeye dahil ederek bu hastalığın tüm tiplerinde vatandaşımızın tedaviye erişimini sağladık."

İŞLEM ÜCRETİ DE KARŞILANACAK

Genetik olan kistik fibrozis hastalığının erken tanısında kullanılan ilacın da listeye eklendiğine değinen Selçuk, söz konusu ilacın uygulanabilmesine yönelik işlem ücretinin de karşılanacağını vurguladı.

Ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 423'e, yurt dışından tedarik edilen ilaç sayısının da 382'ye ulaştığını bildiren Selçuk, toplamda geri ödemesi yapılan ilaç sayısının 8 bin 805 olduğuna dikkati çekti.

Bakan Selçuk, sağlığı hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizerek, "Her zaman her şeyin başı sağlık dedik. Bu vesileyle hasta vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni uygulamanın tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

2 KOAH İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu şekilde:

"1 adet astım ilacı, 6 adet aşırı demir birikimi tedavisi ilacı, 2 adet demir eksikliği ilacı, 3 adet bağışıklık ilacı, 6 kalp ilacı, 1 kan sulandırıcı, 3 kanser ilacı, 2 KOAH ilacı, 1 mantar ilacı, 1 oral kortikosteroid, 2 ağrı kesici ve ateş düşürücü, 2 kas gevşetici, 1 kistik fibrozis tanısı ilacı, 2 sedef ilacı, 1 topikal ağrı kesici, 1 Hunter Sendromu ilacı, 10 pulmoner arteriyel hipertansiyon ilacı."

Kaynak: AA

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
11 aylık Almira, amcasının karaciğeriyle hayata tutundu11 aylık Almira, amcasının karaciğeriyle hayata tutundu
Uzman psikolog: Rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmezUzman psikolog: Rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser ilacı geri ödeme listesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.