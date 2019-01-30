Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’tan atama müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin ise gündemde olmadığını açıklayan Selçuk, gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştirecekleri müjdesini verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhabirlerle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda bir yandan sohbet edilirken bir yandan da Bakan Selçuk basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konusunda, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi. Emekli maaşlarına da değinen Selçuk, dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirterek, Şubat ayında bunun aylıklara yansıyacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu’nun önümüzdeki günlerde Meclise sunacağı ve 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanı ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son noktaya ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.

"Palu ailesi dehşet bir vakaydı"

Kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek Müge Anlı’nın programına başvuran Palu ailesi için sağlık tedbiri alınacağını ve bazı şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Bakan Selçuk, konuya ilişkin bakanlığın devreye girdiğini bir kez daha hatırlatarak, "Palu ailesi çok dehşet bir vakaydı. Bu kadar sürmesi gerekiyor muydu diye Müge Anlı’yla da bu durumu konuşacağız" diye konuştu.

Televizyon programı ve diziler konusunda duyarlılık gösterildiğini dile getiren Selçuk, "RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız" şeklinde konuştu.

Kadın, çocuk ve engelli politikaları

Aile ve Çalışma Bakanlıklarının birleştirilmesiyle kadınların istihdam oranını arttırmanın daha da önemli bir hale geldiğini belirten Selçuk, 2002 yılında 11 tane kadın konukevi varken, bugün bu sayının bakanlığa bağlı 110 konukevi olmak üzere toplamda 144’e ulaştığını aktardı. Çocuk politikalarını da ele alan Selçuk, 6 bini aşkın çocuğun şuanda koruma altında olduğunu ifade ederek, koruyucu aile programını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini paylaştı. Ayrıca mobil çocuk hizmet birimlerinin okula devamsızlığı olan çocukları tespit ederek destek vereceğini anlatan Bakan Selçuk, bu hizmet modelinin 2 bin 900’ü aşkın çocukla devam ettiğini söyledi. Selçuk, engelli vatandaşlara yönelik ise hibe desteğinin yükseltilerek 50 bin TL’ye çıkarıldığını kaydetti. "İş ve meslek danışmanlarının mülakatları tamamlandı, inşallah kısa sürede sonuçları açıklayacağız" diyen Selçuk, gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştirecekleri müjdesini de verdi.

