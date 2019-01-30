HABER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’tan atama müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 02:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin ise gündemde olmadığını açıklayan Selçuk, gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştirecekleri müjdesini verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhabirlerle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda bir yandan sohbet edilirken bir yandan da Bakan Selçuk basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konusunda, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.
Emekli maaşlarına da değinen Selçuk, dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirterek, Şubat ayında bunun aylıklara yansıyacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu’nun önümüzdeki günlerde Meclise sunacağı ve 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanı ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son noktaya ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.

"Palu ailesi dehşet bir vakaydı"
Kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek Müge Anlı’nın programına başvuran Palu ailesi için sağlık tedbiri alınacağını ve bazı şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Bakan Selçuk, konuya ilişkin bakanlığın devreye girdiğini bir kez daha hatırlatarak, "Palu ailesi çok dehşet bir vakaydı. Bu kadar sürmesi gerekiyor muydu diye Müge Anlı’yla da bu durumu konuşacağız" diye konuştu.
Televizyon programı ve diziler konusunda duyarlılık gösterildiğini dile getiren Selçuk, "RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız" şeklinde konuştu.

Kadın, çocuk ve engelli politikaları
Aile ve Çalışma Bakanlıklarının birleştirilmesiyle kadınların istihdam oranını arttırmanın daha da önemli bir hale geldiğini belirten Selçuk, 2002 yılında 11 tane kadın konukevi varken, bugün bu sayının bakanlığa bağlı 110 konukevi olmak üzere toplamda 144’e ulaştığını aktardı. Çocuk politikalarını da ele alan Selçuk, 6 bini aşkın çocuğun şuanda koruma altında olduğunu ifade ederek, koruyucu aile programını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini paylaştı. Ayrıca mobil çocuk hizmet birimlerinin okula devamsızlığı olan çocukları tespit ederek destek vereceğini anlatan Bakan Selçuk, bu hizmet modelinin 2 bin 900’ü aşkın çocukla devam ettiğini söyledi. Selçuk, engelli vatandaşlara yönelik ise hibe desteğinin yükseltilerek 50 bin TL’ye çıkarıldığını kaydetti. "İş ve meslek danışmanlarının mülakatları tamamlandı, inşallah kısa sürede sonuçları açıklayacağız" diyen Selçuk, gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştirecekleri müjdesini de verdi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.