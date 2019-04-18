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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’tan kıdem tazminatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kıdem tazminatında en çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kıdem tazminatında en çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla sosyal tarafların uzlaşısı herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi çözüme ulaştıracağımızı vurgulamak isterim" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından düzenlenen “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar“ konulu uluslararası konferansa katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Selçuk, bilişim sektöründeki iş başı eğitimlerine yoğun bir katılım olduğunun altını çizdi. Eğitimler sonrası istihdam oranının da yüksek olduğunu belirten Selçuk, "Son 5 yılda sadece bilişim sektöründe düzenlediğimiz mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına 60 binden fazla kişi katıldı. Gururla söylemek isteriz ki bu eğitimleri tamamlayanların yüzde 60’ından fazlası kalıcı olarak istihdam edilmekteler. Diğer işbaşı eğitimlerimizde 3 aya kadar destek sunarken, 18-24 yaş arası gençlerimize siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı gibi geleceğimizin meslekleri olarak adlandırdığımız gruplarda düzenlenen işbaşı eğitimlerin süresini 9 aya çıkardık. Diğer programlarda 78 lira olan günlük ödeme miktarını bilişim sektöründe 85 liraya çıkardık" dedi.
Kıdem tazminatına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, çalışmaların tarafları memnun edecek şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, "Son açıklanan yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde de çalışmalarımızı başlattık. Burada en çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin bu sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların da uzlaşısıyla, her tarafın müsterih olacağı ve ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu.
Memur-Sen Genel Merkez binasında gerçekleşen konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 107 ülkeden gelen 164 konfederasyon ve 13 uluslararası emek örgütünü temsilen yaklaşık 300 sendika lideri katıldı.

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