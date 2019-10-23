Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılının başından bugüne 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik" dedi.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, "2019 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan bug\u00fcne 1 milyon 129 bin 729 ki\u015finin i\u015fe yerle\u015fmesine arac\u0131l\u0131k ettik" dedi. Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fMYP Lideri Y\u0131lmaz "Suriye\u2019de 8 y\u0131ld\u0131r \u00f6lenlerin sorumlusu ter\u00f6r \u00f6le i\u015fbirli\u011fi yapan Bat\u0131d\u0131r"Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan 'Esed' a\u00e7\u0131klamas\u0131