Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Acıpayam ilçemizde SGK prim ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz” dedi.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, \u201cAc\u0131payam il\u00e7emizde SGK prim \u00f6deme s\u00fcresini 3 ay uzat\u0131yoruz\u201d dedi.5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131GAP B\u00f6lge Kalk\u0131nma \u0130daresi, Beyt\u00fc\u015f\u015febap\u2019ta 7 bin 300 fidan da\u011f\u0131tt\u0131Ambulans u\u00e7ak, Ceren bebek i\u00e7in havaland\u0131
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