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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Acıpayam ilçemizde SGK prim ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Acıpayam ilçemizde SGK prim ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Acıpayam ilçemizde SGK prim ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz” dedi.

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