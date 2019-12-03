Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz."

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk: "Aral\u0131k ay\u0131n\u0131n son haftas\u0131nda engellilerin kamu kurumlar\u0131na atanmas\u0131 i\u00e7in kura t\u00f6reni d\u00fczenleyece\u011fiz."Bir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlatT\u00fcrk G\u0131da Kodeksi G\u0131da Etiketleme ve T\u00fcketicileri Bilgilendirme Y\u00f6netmeli\u011fi 1 Ocak 2020\u2019de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giriyor\u00c7anakkale'de D\u00fcnya Engeliler G\u00fcn\u00fc kutland\u0131
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