Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, Asgari \u00dccret Tespit Komisyonunun 2 Aral\u0131k Pazartesi g\u00fcn\u00fc ilk toplant\u0131s\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.Muharrem \u0130nce'den Rahmi Turan'\u0131n iddias\u0131yla ilgili yeni a\u00e7\u0131klama\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Kurum esnaf ziyareti yapt\u0131Bakan D\u00f6nmez\u2019den 'KKTC\u2019ye do\u011falgaz ve elektrik' a\u00e7\u0131klamas\u0131