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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

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