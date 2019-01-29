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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL’ye çıkardık" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 21:35 | Son Güncelleme

IHAAW111235-SIY/24-01-2019 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL’ye çıkardık" dedi. 24.01.2019 11:12:35 TSI NNNN

IHAAW111235-SIY/24-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL’ye çıkardık" dedi.

24.01.2019 11:12:35 TSI
NNNN

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