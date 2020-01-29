Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500’e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500’e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, "Bug\u00fcne kadar toplam bin 500\u2019e yak\u0131n haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500\u2019e yak\u0131n vatanda\u015f\u0131m\u0131zla da birebir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131k" dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bayram namaz\u0131 nas\u0131l k\u0131l\u0131n\u0131r?PARTNER Ramo'nun Fato\u015f'u \u00f6yle bir elbise giydi ki... G\u00f6\u011f\u00fcs dekoltesiyle yorum ya\u011fd\u0131THY'den \u00c7in u\u00e7u\u015flar\u0131 hakk\u0131nda fla\u015f a\u00e7\u0131klama
Okuyucu Yorumları 0 yorum