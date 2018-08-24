Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da ilk olarak Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde kadınlarla bir araya geldi.
Burada, kadınlarla kahvaltı yapıp, sohbet eden Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Buradan Bursa Büyükşehir Belediyesine geçen Selçuk, ardından Gürsu Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Birimi'nde İŞKUR kursiyerleriyle bir araya geldi.
Kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi alan Selçuk, onların ürettiği ürünleri inceledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde acı bilanço!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!