Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız prim borçlarına bakılmaksızın, katılım payı ödemeksizin sağlık hizmetine ulaşabilecekler."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız prim borçlarına bakılmaksızın, katılım payı ödemeksizin sağlık hizmetine ulaşabilecekler."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız prim borçlarına bakılmaksızın, katılım payı ödemeksizin sağlık hizmetine ulaşabilecekler."
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