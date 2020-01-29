Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız.
YORUM YAP0
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum