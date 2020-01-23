Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün itibarıyla ödemeye başladık."

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk: "Emeklilerimize maa\u015f fark\u0131n\u0131 bug\u00fcn itibar\u0131yla \u00f6demeye ba\u015flad\u0131k."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Ceren \u00d6zdemir\u2019in annesinden duyguland\u0131ran payla\u015f\u0131mFransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Macron, Filistin Devlet Ba\u015fkan\u0131 Abbas ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcBakan Turhan:\u00a0Bu y\u0131l, Sivas'a kadar Ankara'y\u0131 y\u00fcksek h\u0131zl\u0131 trenle ba\u011flayaca\u011f\u0131z (2)