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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.

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