Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk: "Geri \u00f6deme listesindeki toplam ila\u00e7 say\u0131s\u0131 8 bin 554 oldu."PARTNER\u00dcnl\u00fc modelden skandal payla\u015f\u0131m! Yar\u0131 \u00e7\u0131plak...B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Akta\u015f\u2019tan Nil\u00fcfer Belediye Ba\u015fkan\u0131 Turgay Erdem\u2019e \u201cHay\u0131rl\u0131 olsun\u201d ziyaretiAK Parti'den a\u00e7\u0131klama: Naa\u015f\u0131ndan korkuyorlar