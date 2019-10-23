Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hedefimiz 2023’e gelmeden 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak" dedi.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, "Hedefimiz 2023\u2019e gelmeden 1 milyon ki\u015fiye mesleki yeterlilik belgesi kazand\u0131rmak" dedi.PARTNER Gizemini kimse \u00e7\u00f6zemedi! ABD onu yerin y\u00fczlerce metre alt\u0131nda sakl\u0131yorMYP Lideri Y\u0131lmaz "Suriye\u2019de 8 y\u0131ld\u0131r \u00f6lenlerin sorumlusu ter\u00f6r \u00f6le i\u015fbirli\u011fi yapan Bat\u0131d\u0131r"Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan 'Esed' a\u00e7\u0131klamas\u0131