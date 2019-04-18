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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla, her tarafın memnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla, her tarafın memnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla, her tarafın memnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.

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