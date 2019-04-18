Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla, her tarafın memnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.

