Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 4 yılda 39 bin kişi bilişim sektöründe mesleki eğitim kurslarına katıldı" dedi.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, "Son 4 y\u0131lda 39 bin ki\u015fi bili\u015fim sekt\u00f6r\u00fcnde mesleki e\u011fitim kurslar\u0131na kat\u0131ld\u0131" dedi.PARTNER Herkes onu en seksi ve bak\u0131ml\u0131 haliyle g\u00f6r\u00fcyor ama...MYP Lideri Y\u0131lmaz "Suriye\u2019de 8 y\u0131ld\u0131r \u00f6lenlerin sorumlusu ter\u00f6r \u00f6le i\u015fbirli\u011fi yapan Bat\u0131d\u0131r"Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan 'Esed' a\u00e7\u0131klamas\u0131