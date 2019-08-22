Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile HAK-\u0130\u015e, kamu i\u015f\u00e7isinin 2019-2020 y\u0131l\u0131ndaki mali ve sosyal haklar\u0131n\u0131 belirleyen 2019 d\u00f6nemi kamu kesimi toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi \u00fczerinde anla\u015ft\u0131. D\u00fcnyan\u0131n en ya\u015fl\u0131s\u0131! 121. ya\u015f\u0131n\u0131 kutlad\u0131Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131: Ormanlar, insanl\u0131\u011f\u0131n ortak mal\u0131d\u0131rAyval\u0131k\u2019ta Ata Demirel r\u00fczg\u00e2r\u0131 esti
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