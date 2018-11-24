Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vatandaşlarımızı 81 ilde 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' ilkemiz çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamaya ve destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık artırmaya ve duyarlılık yaratmaya yönelik ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çeşitli çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Bakanlığının "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Zehra Zümrüt Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde çeşitli etkinliklerin yapıldığını, er ve erbaşlara kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini açıkladı.

KÖPRÜLERE 25 KASIM'DA TURUNCU AYDINLATMA

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler'in 2015 yılından beri yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Galata Kulesi'nin turuncuya büründüğünü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de 25 Kasım tarihinden itibaren turuncu aydınlatma ile görselleneceğini söyledi.