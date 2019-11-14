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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri’de yaşanan olaya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 20:55 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Kayseri’de iç acıtan görüntü” başlığıyla yayınlanan habere konu olan olay hakkında açıklamada yaptı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kayseri’de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Kayseri’de iç acıtan görüntü” başlığıyla yayınlanan habere konu olan olay hakkında açıklamada yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kayseri’de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere ‘Rabbimizin emanetidir’ bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz” denildi.

Söz konusu görüntüdeki personel ve kuruluş müdürü açığa alındı
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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